У провинции Хэйлунцзян появились новые туристические бренды

В Пекине состоялась презентация мероприятий зимнего культурного туризма в провинции Хэйлунцзян, организованная Хэйлунцзянским управлением культуры и туризма. На ней был представлен новый культурно-туристический бренд «Великолепные пейзажи северной страны в провинции Хэйлунцзян».

Среди туристических маршрутов-новинок - «Шэньчжоу-Бэйцзи», «Вулканы и лес», «Танцы журавлей на снежных полях», «Путешествие по Харбину - жемчужине льда и снега».

Также были представлены тематические развлечения, в том числе катание на лыжах, гонки на снегоходах, пешие прогулки по снегу, зимняя рыбалка, любование журавлями на снегу, термальные источники в снегу, ледяное и снежное искусство, ледяные и снежные развлечения, зимнее вождение по льду и снегу, поддержание здоровья с помощью полезного питания.

Кроме того, районы провинции предложили 343 колоритных мероприятия, включая народные и спортивные праздники, а также специальные фестивали. Зимний туризм в провинции Хэйлунцзян отвечает самым высоким критериям и привлекает туристов разных возрастных категорий.

Кроме того, с 15 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года 83 театральных коллектива провинции Хэйлунцзян покажут более 4000 великолепных представлений.