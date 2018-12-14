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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии завели дело на полицейских, напавших на директора автомойки

Текст: Дина Непомнящая

В Улан-Удэ двух сотрудников ГИБДД МВД по Республике Бурятия обвинили в нападении на директора автомойки, отказавшегося обслуживать их бесплатно. В их отношении возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

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Предварительно известно, что инспекторы вечером решили помыть служебную машину. Когда работа была завершена, и сотрудник мойки попросил за услуги 200 рублей, полицейские платить отказались. Разобраться в ситуации пригласили директора. Мужчины предложили ему покровительство, взамен на бесплатное обслуживание. Но тот отказался от сделки.

"Он припугнул полицейских тем, что записал разговор на видеокамеру телефона и намерен обнародовать запись", - сообщают в пресс-службе СУ СК по региону.

Опасаясь разоблачения, инспекторы напали на предпринимателя и попытались отнять у него телефон. Ему удалось вырваться от них и скрыться в служебном помещении. Один из нападавших отправился за ним. Остановило его только сообщение потерпевшего о том, что в здании установлены камеры наблюдения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия, на данный момент установлено, что инспекторы в ходе возникшей конфликтной ситуации применили физическую силу к гражданину и причинили ему телесные повреждения в виде кровоподтека и ссадины.

Ведется следствие. Один из нарушителей сейчас находится под подпиской о невыезде, второй - под домашним арестом. Если вина сотрудников полиции будет установлена в судебном порядке, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности.

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