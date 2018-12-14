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14.12.2018 05:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске произошел пожар на барже-рефрижераторе

Текст: Дина Непомнящая

Вечером 13 декабря произошло возгорание на барже, стоящей в Затоне Хабаровска. Полностью справиться с огнем пожарным удалось только к утру следующего дня.

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Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, баржа с замороженной рыбой стояла на зимовке возле берега. Для ее тушения и охлаждения соседних барж спасатели использовали несколько стволов с огнегасящей жидкостью. Их работу затрудняла низкая температура воздуха.

В обшивке сэндвич-панелей обнаружились скрытые очаги огня. Чтобы погасить их, пришлось бензорезом вскрыть крышу и распилить часть конструкций рефрижератора.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара, а также виновный будут установлены в ходе проверки Государственного пожарного надзора МЧС России. Его сотрудники уже начали опрашивать свидетелей.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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