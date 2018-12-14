В Ижевске полицейский насмерть сбил велосипедиста. Происшествие случилось еще в мае этого года, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным прокуратуры Удмуртии, обвиняемый ночью выпивал с коллегой, а позже они решили съездить за "добавкой", при этом нарушали правила дорожного движения, в том числе, превышали скорость. Велосипедиста сбили на окружной автодороге Ижевска. От полученных травм он скончался на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Позже выяснилось, что погибший тоже служил в органах внутренних дел. У него остались несовершеннолетние дети.

За совершенное преступление силовикам грозит от двух до семи лет тюрьмы и лишение права три года занимать определенные должности. Дело направлено в суд.

- Оба сотрудника полиции по результатам служебной проверки уволены из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечено четыре руководителя, - прокомментировали случившееся в пресс-службе МВД по Удмуртии.