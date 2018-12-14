В Ижевске сотрудницу турфирмы осудили за обман 41 клиента

В Ижевске осудили турагента, которая лишила отпуска 41 человека. 39-летняя женщина продавала им путевки, но не покупала билетов и не заключала договоров с отелями и туроператорами.

По словам заместителя прокурора Октябрьского района Ижевска Андрея Осипова, общий ущерб составил 3,5 миллиона рублей.

Во время судебных разбирательств, женщина свою вину так и не признала и сказала, что деньги, которые она получала от клиентов, вкладывала в отправку следующих клиентов, то есть по сути действовала по принципу финансовой пирамиды.

Куда в итоге туроператор потратила деньги, выяснить так и не смогли: у женщины не нашли никаких расчетных счетов и банковских карт.