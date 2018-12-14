На Алтае автомобиль вылетел на остановку с людьми

Шесть человек пострадали в результате дорожного инцидента в городе Камень-на-Оби Алтайского края. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, около полудня автомобиль наехал на людей, ожидавших общественного транспорта.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия, в том числе выясняют, по какой причине водитель съехал с дороги на пешеходную зону. Известно, что за рулем машины находился мужчина 1955 года рождения, а инцидент произошел на улице Гоголя. Также сообщается, что пострадавшим не потребовалась госпитализация.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия и обеспечения безопасности дорожного движения. Полицейские вызвали на место ДТП скорую помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, которые получили травмы, не опасные для жизни и здоровья, - отметили в пресс-службе краевого ГУ МВД.