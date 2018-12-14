В Пскове лжеприставы вывели миллионы со счетов инвалидов

В Пскове задержали двух участников группы, которая маскировалась под судебных приставов, подделывала документы исполнительного производства и выводила со счетов "должников" миллионы. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, всего в группу входило три человека - два парня 22 и 23 лет, а также 36-летняя дама, которая ранее трудилась судебным приставом.

Опыт с прошлой работы, как считают в следствии, псковитянка использовала для организации преступной схемы. Участники группы формировали поддельные документы исполнительного производства, обращались в банки и списывали деньги со счетов ничего не подозревающих граждан.

Сейчас в деле два эпизода. В первом случае троица сняла со счета пожилого инвалида 1,6 миллиона рублей, второй их жертвой стал сирота с инвалидностью, который потерял 950 тысяч.

Деньги участники группы обналичили через банковские счета, которые как раз были созданы для этой схемы. Транзакции произошли в мае, на уголовное дело возбуждено сейчас и по данным следствия, полученную наличность троица уже потратила.

Сейчас в отношении всех трех возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Задержаны два человека, включая экс-пристава, один участник группы объявлен в розыск.