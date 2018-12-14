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14.12.2018,  
17:22
Текст:  Николай Грищенко

Российскую эскадру в Средиземноморье усилил тральщик "Иван Голубец"

Морской тральщик "Иван Голубец" и буксир "МБ-31" проходят проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы усилить российскую эскадру в Средиземном море.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Как сообщает Минобороны РФ, для экипажа противоминного корабля - это уже второй поход в дальнюю морскую зону в нынешнем году. Первый поход для тральщика "Иван Голубец" завершился в марте, где его сменил на основе плановой ротации тральщик "Вице-адмирал Захарьин".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Отметим, что морской тральщик проекта 266М, шифр "Аквамарин-М", предназначен для разведывательного и контрольного траления, а также прокладки фарватеров в минных полях. Поэтому корпус корабля изготовлен из маломагнитной стали и легких сплавов, а его детали защищены специальным диэлектрическим покрытием. Под именем "Харьковский комсомолец" 30 ноября 1973 года тральщик вошел в состав флота.

Водоизмещение тральщика 873 тонн, максимальная скорость - 16 узлов (26,9 км/ч). Его длина составляет 61 метр, ширина - 10,2 метра, осадка - 3,6 метров. На вооружении судна имеется два реактивных бомбомета, автоматические орудия АК-230М и 2М-3М, а также пулеметы ДШК. Для противовоздушной обороны - ПЗРК типа "Стрела-3" и "Игла". Для обнаружения плавающих мин имеется специальная электронно-оптическая аппаратура.

В феврале 1992 года "Харьковский комсомолец" переименован в тральщик "Радист", а после раздела в 1997 году Черноморского флота корабль вошел в состав ВМФ России. В августе 2005 года в честь краснофлотца и героя обороны Севастополя Ивана Голубца получил свое нынешнее название.

Напомним, что впервые боевая служба тральщика в дальней морской зоне началась в 1975 году. С тех пор корабль неоднократно совершал походы в Средиземное море, Атлантический океан и дважды был в Персидском заливе.

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