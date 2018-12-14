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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале скандал с новогодней елью может обернуться уголовным делом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
История с главной новогодней елью Чебаркуля, которую чиновники срубили прямо в центре города, получила неожиданное продолжение. Материалы проверки по факту возмутившего горожан инцидента направлены в СК для принятия процессуального решения, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.
Фото: Юлия Коноплева/Типичный Чебаркуль Фото: Юлия Коноплева/Типичный Чебаркуль
Фото: Юлия Коноплева/Типичный Чебаркуль

- По поручению прокурора области Виталия Лопина по факту вырубки многолетней ели в центре Чебаркуля для ее временной установки на городской площади проведена проверка, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Скандал в Чебаркуле, как водится, "вырос" из соцсетей в начале недели. Городок маленький, в таком и шила не утаишь. А тем более - снос высоченной ели около здания по улице Ленина, 30, которая совсем не сказочным образом через несколько часов украсила центральную площадь города.

Фото: depositphotos.com
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- Росла себе, глаз радовала, так нет же - снесли вандалы, - горячились горожане. - Ведь эти деревья еще наши деды сажали перед домами! Неужели нельзя было искусственную елку купить? Или наоборот - высадить прямо на площади настоящую. Пусть бы росла себе детишкам на радость, если денег на искусственную в бюджете нет!

Сначала власти признали, что срубили ель по ошибке. Под снос было предназначено совсем другое дерево, стоящее в аккурат на городской теплотрассе и уже покосившееся во время летних ремонтов. Кстати, находится оно на той же улице Ленина, но у дома №15. Однако, как пояснил "РГ" глава Чебаркуля Сергей Ковригин, красавицу ель убрали не по ошибке, а после комиссионного обследования силами управления ЖКХ. Она оказалась выше, разлапистей и пушистей. Росла в трех метрах от стены четырехэтажного дома и тоже угрожала его коммуникациям. Вот чиновники и решили выбрать дерево получше.

- Я понимаю горожан и меня самого, как жителя Чебаркуля, эта ситуация возмущает. Но случилось, то, что случилось, - пояснил Ковригин. - Выводы сделаны, руководителю управления ЖКХ предложено уволиться - для него это последняя рабочая неделя. В следующем году мы предусматриваем компенсационную высадку, взамен спиленной ели и дополнительно об этом проинформируем горожан.

Градоначальник пообещал, что в будущем году сами горожане решат, какой ели украшать городскую площадь - искусственной или натуральной. И если все-таки будет выбрана "живая", то город ее приобретет в специализированной организации. "Мы сделаем все, чтобы подобного больше не повторилось", - пообещал Ковригин.

Между тем, ранее чиновник признался, что в Чебаркуле традиционно используют для новогоднего городка подлежащие сносу ели. Поскольку "раньше их высаживали в городе без учета охранных зон, и сегодня эта самодеятельность превращается в серьезную проблему".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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