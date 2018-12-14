Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.12.2018,  
19:04
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия примет участие в военных учениях Сингапура и Южной Кореи

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российская Федерация будет участвовать в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея. Пройдут они в будущем году в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Адмирал Королев сообщил о работах по созданию подлодок пятого поколения

Эту информацию иностранным атташе сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он отметил, что российские военные и дальше продолжат сотрудничество в формате "СМОА плюс", пишет РИА Новости.

В многосторонних военно-морских учениях, организуемых Сингапуром и Республикой Корея, Россия будет участвовать в мае будущего года. Чуть раньше, в марте 2019-го 20 российских специалистов отправятся на заседание экспертной рабочей группы по военной медицине, там будут председательствовать Мьянма и Индия.

Как добавил Александр Фомин, Россия совместно с Лаосом будет председательствовать в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. Инженерный отряд в настоящее время занимается разминированием лаосской территории и обучает лаосских саперов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Видео: Корвет Балтфлота отстрелялся из "Редута" 13.12.2018
Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер "Грачонок" 13.12.2018
учения
Надежное оружие: "Корнеты" и "Шилки" заметили на учениях в Иордании 12.12.2018
Жалкая подделка: "Т-72" с красными флагами замечены у военных в США 12.12.2018
корабли
Суперэсминец США лишили невидимости 11.12.2018
Россия заняла второе место в мире по продажам оружия в 2017 году 10.12.2018