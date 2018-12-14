Россия примет участие в военных учениях Сингапура и Южной Кореи

Российская Федерация будет участвовать в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея. Пройдут они в будущем году в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Эту информацию иностранным атташе сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он отметил, что российские военные и дальше продолжат сотрудничество в формате "СМОА плюс", пишет РИА Новости.

В многосторонних военно-морских учениях, организуемых Сингапуром и Республикой Корея, Россия будет участвовать в мае будущего года. Чуть раньше, в марте 2019-го 20 российских специалистов отправятся на заседание экспертной рабочей группы по военной медицине, там будут председательствовать Мьянма и Индия.

Как добавил Александр Фомин, Россия совместно с Лаосом будет председательствовать в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. Инженерный отряд в настоящее время занимается разминированием лаосской территории и обучает лаосских саперов.