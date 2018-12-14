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14.12.2018 / 19:12
Среда обитания
С видом на Кремль: магазин "Секция" окончательно прописался в ГУМе
Фото: Илья Иванов
Фото: Илья Иванов

Поп-ап магазин "Секция", представлявший одежду российских дизайнеров, получил постоянную прописку в ГУМе, заняв пространство на нескольких этажах первой линии. Обосновавшись на новом месте, "Секция" не только расширилась, но и поменяла концепцию: теперь там представлены на только локальные, но и западные бренды. В самое ближайшее время ассортимент пополнится коллекциями Sunnei, Etudes, Opening Ceremony, Maison Kitsune, Ader Error, Jil Sander Navy, Marc Jacobs, 3.1 Philipp Lim и не только.

Обувь, одежда и аксессуары самых актуальных марок, пластинки и книги, бар и даже стол для пинг-понга: все это позволяет говорить о новой "Секции" не просто как о модном концепт-сторе, но как о пространстве для общения и обмена информацией. Тем более, одним из приоритетных видов деятельности будет организация и проведение мероприятий: как для представителей модной индустрии, так и для тех, кто старается держать руку на пульсе.

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