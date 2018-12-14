Умер один из создателей программы "Время" Владимир Пролетов

Режиссер знаковой телевизионной информационной программы "Время", одного из главных символов советской эпохи, Владимир Пролетов скончался в возрасте 62 лет.

О смерти коллеги сообщил заместитель генерального директора, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов - в эфире вечернего выпуска новостей.

"Кадры, снятые другими, Пролетов собирал в репортажи, монтировал сам, руководил, передавал опыт", - вспоминает Клейменов. Добавив, что Пролетов занимался программой "Время" тридцать лет, и "Программа "Время" - единственная запись в трудовой книжке покойного.

Свои соболезнования по поводу смерти Пролетова на Facebook выразил глава Союза журналистов Владимир Соловьев, отметив коллегу как "талантливого и душевного человека, суперпрофи".

"Время" впервые вышло в эфир 1 января 1968 года. До этого были "Телевизионные новости" - программа небольшого хронометража, и еженедельное обозрение "Эстафета новостей". Основатель передачи - легендарный советский радиожурналист и писатель Юрий Летунов, создатель, в том числе, радио "Маяк".