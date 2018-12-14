В "Яндексе" объяснили ошибку с появлением "даты смерти" Петра Порошенко

"Яндекс" прокомментировал ситуацию, когда в поисковой выдаче агрегатора некоторое время появлялась информация о "дате смерти" президента Украины Петра Порошенко. Как отметили в интернет-компании, поисковик использует для составления карточек данные из открытых источников. И в данном конкретном случае шла речь об англоязычной версии "Википедии".

- Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти, - цитирует РИА Новости слова представителя компании. "Как только ошибка была обнаружена, в "Яндекс.Поиске" обновились данные", - подчеркнули в "Яндексе".

В конце прошлой недели пресс-служба президента Порошенко опубликовала на его странице отчет о встрече с бойцами десантно-штурмовой бригады из Житомирской области. Оказалось, что на групповой фотографии у одного из бойцов на груди красовался шеврон 3-й дивизии СС "Мертвая голова". Эта символика строго запрещена не только в ЕС, но и формально на Украине.