В Кремле ответили на заявление Болтона по украинским морякам

В Кремле не оставили без ответа заявление помощника американского президента Джона Болтона о том, что встреча лидеров России и США не состоится до "освобождения" украинских кораблей и моряков.

"Мы по-прежнему убеждены, что встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобная позиция не может быть основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия в отношении нарушителей госграницы", - уверен представитель Кремля.

"Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала переговоров, касающихся и наших двух стран, и вопросов безопасности всего мира", - заверил Песков.

На вопрос о том, не считают ли в Кремле, что важность трех катеров и их команды неравноценна вопросу переговоров лидеров двух держав, пресс-секретарь главы государства сказал: "Безусловно, нам так кажется. Мы здесь полностью с вами согласны, поэтому рассчитываем, что к такому же выводу придут и США". На судьбу же украинской команды может повлиять ход следствия и - если до этого дойдет - решение суда, заметил он.

Когда прозвучал уточняющий вопрос о том, значит ли это, что возможен их выход до суда, Песков напомнил, что ведется следствие. "По его результатам документы передаются в суд или нет", - сказал он. Так что решать будет следствие, а пока что есть факт нарушения госграницы, задержанные нарушители и приобщенные к делу катера.