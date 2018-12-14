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Вышел русский трейлер продолжения "Счастливого дня смерти"

Новости
    14.12.2018, 16:10
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел дублированный трейлер комедийного хоррор-экшна "Счастливого нового дня смерти".

Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер хоррора "Птичий короб" с Малковичем, Буллок и Полсон

Режиссер Кристофер Бо Лэндон вновь возглавил съемочный процесс над сиквелом оригинального молодежного зацикленного хоррора и поработает над сценарием, продюсером выступит Джейсон Блум, а к образу главной героини Триш вернется Джессика Рот.

По сюжету Триш не успевает порадоваться тому, что ей вроде бы удалось вырваться из временной петли, в которой ее постоянно убивал маньяк в развеселой маске.

Однако внезапно оказывается, что это лишь начало - локаций становится все больше, появляется новый маньяк, а вместе с ней в этот мясницкий "День сурка" попадают ее друзья. И это повод не только начать беспокоиться, но и развлекаться.

Обещается, что сиквел не будет вторить приемам первой картины, а значительно расширит палитру художественных средств, став ближе к таким легендам индустрии, как "Назад в будущее" и "Крик".

Картина появится в прокате РФ 28 февраля.

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