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Рубрика: В мире

Двух сбежавших в афинском зоопарке ягуаров застрелили охранники

В зоопарке Аттики в Афинах два ягуара сбежали из вольера, передает РИА Новости. Во избежание инцидентов охранники застрелили опасных животных.

Фото: depositphotos.com
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Как хищники смогли выбраться - не уточняется.

"В соответствии с ними место было изолировано, а животные нейтрализованы, как предусмотрено, смотрителями парка, - подтвердили грустную новость в администрации зоопарка. - Во время этой операции, занявшей примерно пять минут, не было никакого риска для кого-либо из сотрудников или посетителей парка. К сожалению, наших двух ягуаров, Дженни и Спотти, больше нет с нами, потому что для таких животных не предусматривается анестезия".

В мире Европа Греция
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