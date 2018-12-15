ЕС соберет в Румынии неформальный саммит о будущем Европы

Саммит стран-членов ЕС пройдет в румынском городе Сибиу 9 мая 2019 года, сообщил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану на форуме в Дохе. По его словам, встреча будет посвящена будущему Европы.

Ранее о неформальном саммите в Сибиу 9 мая 2019 года информировал президент Румынии Клаус Йоханнис. Политик уточнил, что проведение мероприятия согласовано с председателем Евросовета Дональдом Туском. "Мы сделаем определенные выводы о будущем Евросоюза, обсудим стратегическую повестку дня", - отметил Йоханнис.

Напомним, с 1 января 2019 года председательство в Совете Евросоюза переходит к Румынии. Подготовка проходит согласно календарю, заверили в МИД Румынии.