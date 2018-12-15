Гандболистки РФ вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче наша команда победила Румынию 28:22.

И если первая половина встречи закончилась с минимальным преимуществом россиянок - 16:15, то в концовке наша сборная действовала гораздо активнее и практически не давала соперницам развернуться у своих ворот. Главной героиней матча в состав сборной России стала Анна Вяхирева, нанесшая 17 бросков и реализовавшая 13 из них.

После матча главный тренер сборной России Евгений Трефилов согласился с тем, что Вяхирева проделала большой объем работы - иногда это даже было, по словам специалиста, излишне. Вместе с тем, он заметил, что таких спортсменок команде не хватает.

"Хороша Вяхирева, я хочу двух таких. Аня берет на себя игру, иногда, правда, излишне. Я хотел бы такого же человечка иметь слева, но его нет, - приводит слова Трефилова Handballfast. - Анна Сень против румынок сыграла, но мы все время ей затыкаем проблемные зоны. Она у нас и в линии, и в центре, и на левом полусреднем. Если бы Аня играла на одной позиции, то, думаю, действовала бы еще лучше".

Сама Анна подчеркнула, что у нее не было проблем с мотивацией на игру. Она также заметила, что успех - заслуга команды, а не отдельных игроков.

"Мне не нужна была дополнительная мотивация на этот матч. И то, что я показала в матче с Румынией, ничего не значит, - цитирует Вяхиреву пресс-служба Федерации гандбола России. - Гандбол - это командная игра. Я горжусь тем, какую работу мы проделали как в первом, так и во втором тайме. Победа над сборной Румынии - это командная работа".

В финале, который состоится 16 декабря, сборная России сыграет с француженками. Отметим, что наша женская команда ранее никогда не выигрывала чемпионат Европы.