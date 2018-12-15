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15 декабря 2018 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 14 декабря 2018 года № 460-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2018 года"

Дата подписания 14 декабря 2018 г.
Опубликован 15 декабря 2018 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2018 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 13 821 рубль

трудоспособное население - 14 974 рубля

пенсионеры - 11 629 рублей

дети - 13 161 рубль;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 12 920 рублей

трудоспособное население - 14 088 рублей

пенсионеры - 10 775 рублей

дети - 12 141 рубль;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 13 041 рубль

трудоспособное население - 14 206 рублей

пенсионеры - 10 862 рублей

дети - 12 285 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков

 

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