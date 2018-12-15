Постановление правительства Республики Карелия от 14 декабря 2018 года № 460-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2018 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2018 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения - 13 821 рубль
трудоспособное население - 14 974 рубля
пенсионеры - 11 629 рублей
дети - 13 161 рубль;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения - 12 920 рублей
трудоспособное население - 14 088 рублей
пенсионеры - 10 775 рублей
дети - 12 141 рубль;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения - 13 041 рубль
трудоспособное население - 14 206 рублей
пенсионеры - 10 862 рублей
дети - 12 285 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков
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