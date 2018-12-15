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Рубрика: Общество

Константинополь возмутился тем, что русский священник совершил богослужение в Анталье

Текст: Елена Яковлева

Пока на "объединительном соборе" в Киеве экзархи Стамбула вместе с украинским президентом пытаются создать независимую от Москвы церковь, митрополит Константинополя выразил возмущение тем фактом, что русский священник из РПЦ совершил литургию в Анталье, в турецком Белехе. Константинополь уверен, что он не имел права это делать без его разрешения.

Митрополит Иларион - о ситуации вокруг "объединительного собора" на Украине

Слова одного из Константинопольских митрополитов "согласно священным канонам, епископы и священники не должны осмеливаться переходить из своей провинции в другую и совершать богослужения в городах, которые им не принадлежат. Если будет доказано, что какой-то священник сделал именно это, его следует снять", к сожалению, звучат смешно. Потому что ровно того же самого от Константинополя требовала Русская праволавная церковь, последние полгода напоминающая ему "священные каноны" и разъясняющая недопустимость такого вхождения на чужие канонические территории, которые позволил себе на Украине Константинопольский патриархат.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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