Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России

Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией. Впрочем, такая же участь их постигнет и в вооруженном противостоянии с Китаем.

The National Interest, аргументируя свою позицию, ссылается на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA). В нем, в частности говориться, что авианосным соединениям не хватает дальности действия, выносливости, живучести и специализации, необходимых для победы над сильным военным противником.

В публикации подчеркивается, что во времена холодной войны типичные боевые самолеты в воздушном крыле авианосца ВМС США имели дальность полета до 1800 миль с грузоподъемностью семь тонн. Но после распада СССР у США какое-то время не было равного по силе соперника.

The National Interest отмечает, что к 2018 году дальность полета типичного боевого самолета с грузоподъемностью в девять тонн сократилась до 1300 миль. Тем временем Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большой дальности и другие виды вооружения, представляющие угрозу для авианосцев и их самолетов.

Эксперты считают, что авианосцы должны действовать на дистанциях, более существенных, чем раньше, и в более сложных условиях. Для решения проблемы они предлагают усилить авианосные группы новыми истребителями дальнего действия "FA-XX" и боевыми беспилотниками. Это потребует значительных расходов, но в противном случае авианосные соединения могут попросту утратить актуальность.

"Если военно-морской флот не может трансформировать свои авиационные группы, его командованию следует ответить на вопрос, продолжать ли вкладывать средства в палубную авиацию или использовать ресурсы в другом направлении", - резюмируют эксперты.