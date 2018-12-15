Под Житомиром разбился Су-27 украинских ВВС

Украинские ВВС вновь понесли небоевые потери. Под Житомиром потерпел крушение истребитель Су-27. Авиакатастрофа произошла примерно в 16:00 по московскому времени.

Как сообщается на странице Facebook генштаба ВСУ, поднавшийся в воздух истребитель выполнял плановый полет. Крушение произошло во время посадки.

Уже известно, что пилот, управлявший разбившейся машиной, не выжил. Сейчас выясняются причины, по которым упал самолет, поэтому версии случившегося еще не выдвигались.

Напомним, ранее под Винницей во время учений "Чистое небо - 2018", которые проводились совместно с НАТО, потерпел крушение другой украинский самолет. Тогда упал Су-27УБ. В результате авиакатастрофы погибли украинский и американский летчики, которые находились на борту истребителя.

Су-27 является многоцелевым истребителем. Он относится к самолетам четвертого поколения. Эти истребители начали эксплуатироваться с 1985 года. Максимальная скорость Су-27 составляет 2500 километров в час. Практический потолок - 22,5 километра.