Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС

Появились первые подробности крушения украинского истребителя Су-27. В частности, стало известно имя пилота, управлявшего машиной и погибшего при ее падении.

На странице Facebook командования воздушных сил ВСУ, говорится о том, что за штурвалом находился майор Александр Фоменко. Он родился в 1975 году, был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" воздушных сил ВСУ. Являлся военным летчиком 1-го класса с общим налетом 482 часа.

Также пресс-центр командования воздушных сил ВСУ сообщает, что пилот участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году. У погибшего летчика остались жена и дочь.

Крушение произошло у населенного пункта Озерное, расположенного в Житомирской области. Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов, спецкомиссия и эксперты летающей авиационно-технической лаборатории, которые пытаются выяснить причины произошедшего крушения.

Ранее сообщалось, что Су-27 разбился при посадке, когда выполнял плановый полет. По информации украинских СМИ, истребитель упал на военном аэродроме в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, а проблемы у истребителя начались на высоте примерно 70 метров.