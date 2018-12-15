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15.12.2018,  
21:40
Текст:  Руслан Мельников

Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС

Появились первые подробности крушения украинского истребителя Су-27. В частности, стало известно имя пилота, управлявшего машиной и погибшего при ее падении.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На странице Facebook командования воздушных сил ВСУ, говорится о том, что за штурвалом находился майор Александр Фоменко. Он родился в 1975 году, был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" воздушных сил ВСУ. Являлся военным летчиком 1-го класса с общим налетом 482 часа.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Под Житомиром разбился Су-27 украинских ВВС

Также пресс-центр командования воздушных сил ВСУ сообщает, что пилот участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году. У погибшего летчика остались жена и дочь.

Крушение произошло у населенного пункта Озерное, расположенного в Житомирской области. Сейчас на месте авиакатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов, спецкомиссия и эксперты летающей авиационно-технической лаборатории, которые пытаются выяснить причины произошедшего крушения.

Ранее сообщалось, что Су-27 разбился при посадке, когда выполнял плановый полет. По информации украинских СМИ, истребитель упал на военном аэродроме в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, а проблемы у истребителя начались на высоте примерно 70 метров.

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