Путин поддержал идею объявить Год народного творчества в 2020 году

Президент назвал "хорошей идеей" проведение Года народного творчества в 2020 году. С таким предложением выступила одна из участниц Совета по культуре и искусству.

Владимир Путин также высказался в поддержку развития сельских клубов в России.

"Что касается клубного дела, это чрезвычайно важная работа. Не хочется говорить о грустном, о сети кинотеатров, клубов, которые так же, как и фельдшерско-акушерские пункты на селе, практически стали исчезать. Сейчас приходится создавать целую программу, но лучше не допускать, чтобы это все исчезало, а если уже что-то произошло, надо обязательно восстанавливать", - пояснил он.