Хулиганы погасили старейший в России Вечный огонь

В Северной столице неизвестные погасили пламя Вечного огня на мемориале Марсова поля.

Инцидент случился вечером в пятницу, 14 декабря. Группу злоумышленников разыскивает полиция. Противоправные действия выявили сотрудники правоохранительных органов Центрального района. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действовала группа хулиганов. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

- Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - отмечают в ведомстве.

Вечный огонь на Марсовом поле является старейшим в России. Именно от него было зажжено пламя на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Петербурге. Это мемориал - один из немногих в стране, посвященный жертвам Февральской революции.