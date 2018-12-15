Боец ММА Шлеменко победил немца Билльштайна на турнире в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал очередную победу. На турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге он оказался сильнее немца Йонаса Билльштайна. Для победы россиянину понадобилось чуть больше раунда. Уже во втором раунде он досрочно выиграл, успешно проведя удушающий прием.

Примечательно, что изначально соперником Шлеменко должен был стать британец Скотт Аскем, но тот не смог провести поединок из-за травмы.

Александр Шлеменко - бывший чемпион организации Bellator в среднем весе, на его счету 57 побед и 12 поражений.

Отметим, что до боя с Билльштайном он проиграл три поединка подряд. В свою очередь, немец, чемпион организации Cage Warriors в среднем весе, одержал 20 побед, шесть раз проигрывал и один поединок свел к ничьей.