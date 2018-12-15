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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Боец ММА Шлеменко победил немца Билльштайна на турнире в Екатеринбурге

Текст: Данила Жиляев

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал очередную победу. На турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге он оказался сильнее немца Йонаса Билльштайна. Для победы россиянину понадобилось чуть больше раунда. Уже во втором раунде он досрочно выиграл, успешно проведя удушающий прием.

Фото: РИА Новости
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Примечательно, что изначально соперником Шлеменко должен был стать британец Скотт Аскем, но тот не смог провести поединок из-за травмы.

Александр Шлеменко - бывший чемпион организации Bellator в среднем весе, на его счету 57 побед и 12 поражений.

Отметим, что до боя с Билльштайном он проиграл три поединка подряд. В свою очередь, немец, чемпион организации Cage Warriors в среднем весе, одержал 20 побед, шесть раз проигрывал и один поединок свел к ничьей.

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