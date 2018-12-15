Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду

Губернатор Борис Дубровский извинился перед челябинским инвалидом-колясочником за эмоциональные высказывания своего бывшего заместителя, а ныне директора ХК "Трактор" Ивана Сеничева. Об этом в субботу сообщил официальный telegram-канал главы региона.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский позвонил инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому и принес извинения за выплеснутые накануне эмоции директором клуба. Глава региона отметил, что общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься", - сообщает telegram-канал "Молнии Дубровского".

Вчера Николай Ольховский сообщил в соцсетях, что ему позвонил "человек, представившийся Сеничевым" и угрожал засудить из-за направленного в Генпрокуратуру обращения, в котором он просил проверить расходование средств бюджета на хоккейный клуб "Трактор". В нем общественник заявил о том, что "Трактор" отдан "на кормление" бывшему вице-губернатору Ивану Сеничеву и потому получает бюджетное финансирование в размере миллиарда рублей в год. Хотя этим деньгам могли бы найти гораздо более удачное применение, направив их на благоустройство и развитие городской среды, в том числе на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня Борис Дубровский и Николай Ольховский договорились о личной встрече, на которой они обсудят текущее состояние и развитие городской среды, отмечается в сообщении telegram-канала.

Кстати, несдержанность вице-губернатора Ивана Сеничева в 2015 году уже стала причиной скандала, по всей видимости, стоившего ему поста в правительстве региона. Тогда СМИ опубликовали запись его разговора с директором охранявшего губернатора ЧОПа, в котором Сеничев требовал вернуть в казну служебные автомобили Range Rover. И пояснял, что они нужны для того, чтобы передвигаться "по этой ... области".

Иван Сеничев был в связи с некорректным высказыванием о родном регионе был отправлен в отпуск, а затем и уволен с должности заместителя губернатора, после чего и возглавил хоккейный клуб "Трактор".