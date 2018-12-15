Новости

Путин сходит в цирк, так как обещал Кобзону 17:32
Видео: На границе Украины нашли еще одно "кладбище иномарок" 17:31
Пилот погиб при крушении самолета Су-27 под Житомиром 17:17
Белорусы за пять лет возвели в Калужской области 20 многоквартирных домов 17:16
Путин: Надеюсь, что закон о культуре будет согласован к марту 2019 года 17:15
Крымский аквапарк отремонтируют после падения на него грузовика 17:04
Полицейский лишился глаза при взрыве под Москвой 17:02
РПЦ: Церковь на Украине будет "на коротком поводке" у Константинополя 16:51
Путин выступил за увеличение финансирования библиотек 16:47
Путин прокомментировал использование нецензурной лексики в поп-культуре 16:40
Создатели АПЛ рассказали на Севмаше о "революции под водой" 16:36
В Госдуме используют идеи молодых законодателей 16:18
Путин поддержал идею объявить Год народного творчества в 2020 году 16:18
На новом катере связи Балтийского флота подняли Военно-морской флаг 16:15
Киселев рассказал о разговоре с Путиным 16:04
Президент потребовал не затягивать с созданием культурных кластеров в регионах 16:00
Путин: Наркотики - это путь к деградации нации 15:58
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых 15:44
"Челси" накажет своих болельщиков за расизм 15:44
Эксперты определили лучшие и худшие автомобили на вторичном рынке РФ 15:43
Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду 15:40
Мякяряйнен выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене 15:20
Более 70 "желтых жилетов" задержаны в Париже 15:12
Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году 15:10
В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве снаряда времен войны 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Губернатор Борис Дубровский извинился перед челябинским инвалидом-колясочником за эмоциональные высказывания своего бывшего заместителя, а ныне директора ХК "Трактор"  Ивана Сеничева. Об этом в субботу сообщил официальный telegram-канал главы региона.

СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский позвонил инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому и принес извинения за выплеснутые накануне эмоции директором клуба. Глава региона отметил, что общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься", - сообщает telegram-канал "Молнии Дубровского".

Вчера Николай Ольховский сообщил в соцсетях, что ему позвонил "человек, представившийся Сеничевым" и угрожал засудить из-за направленного в Генпрокуратуру обращения, в котором он просил проверить расходование средств бюджета на хоккейный клуб "Трактор". В нем общественник заявил о том, что "Трактор" отдан "на кормление" бывшему вице-губернатору Ивану Сеничеву и потому получает бюджетное финансирование в размере миллиарда рублей в год. Хотя этим деньгам могли бы найти гораздо более удачное применение, направив их на благоустройство и развитие городской среды, в том числе на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

На Урале на полтора года изолировали девочку, снимавшую убийство юноши

Сегодня Борис Дубровский и Николай Ольховский договорились о личной встрече, на которой они обсудят текущее состояние и развитие городской среды, отмечается в сообщении telegram-канала.

Кстати, несдержанность вице-губернатора Ивана Сеничева в 2015 году уже стала причиной скандала, по всей видимости, стоившего ему поста в правительстве региона. Тогда СМИ опубликовали запись его разговора с директором охранявшего губернатора ЧОПа, в котором Сеничев требовал вернуть в казну служебные автомобили Range Rover. И пояснял, что они нужны для того, чтобы передвигаться "по этой ... области".

Иван Сеничев был в связи с некорректным высказыванием о родном регионе был отправлен в отпуск, а затем и уволен с должности заместителя губернатора, после чего и возглавил хоккейный клуб "Трактор".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал способ "хватать и не пущать" неэффективным
Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых
В Минобороны РФ объяснили, почему Ту-160 достоин места в музее
Пилот погиб при крушении самолета Су-27 под Житомиром
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ