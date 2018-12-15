Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

Россию пригласили на трехсоторонние переговоры по газу, которые состоятся в Брюсселе в январе следующего года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Это следующий раунд переговоров. В них примут участие РФ, Украина, а также коммерческие организации. Важно наращивать позитивный импульс, созданный в июле", - написал еврокомиссар в Twitter. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак также говорил о трехсторонних переговорах по газу на уровне министров. Но сначала должна состояться встреча на уровне экспертов.

Напомним, Украина прекратила покупать российский газ три года назад, закачивая в хранилища "голубое топливо", приобретенное в Европе. В "Нафтогазе" признали, что европейский газ обходится Киеву в четыре раза дороже российского. И он продолжает планомерно дорожать.