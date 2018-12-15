Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

Россию пригласили на трехсоторонние переговоры по газу, которые состоятся в Брюсселе в январе следующего года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Это следующий раунд переговоров. В них примут участие РФ, Украина, а также коммерческие организации. Важно наращивать позитивный импульс, созданный в июле", - написал еврокомиссар в Twitter. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак также говорил о трехсторонних переговорах по газу на уровне министров. Но сначала должна состояться встреча на уровне экспертов.
Напомним, Украина прекратила покупать российский газ три года назад, закачивая в хранилища "голубое топливо", приобретенное в Европе. В "Нафтогазе" признали, что европейский газ обходится Киеву в четыре раза дороже российского. И он продолжает планомерно дорожать.
Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 Aralık 2018