Самолет индийской авиакомпании экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

Самолет индийской авиакомпании IndiGo рейса 6E 3612, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва, сообщает информагентство PTA.

По требованию службы безопасности лайнер был припаркован на удаленной стоянке для повторной проверки багажа. Взрывное устройство обнаружено не было, после чего полет был продолжен.

Причиной нештатной ситуации послужило обращение одной из пассажирок в аэропорту Мумбаи о якобы заложенной в самолете бомбе. Она также показывала снимки неких людей и утверждала, что они представляют опасность для общества. Полиция провела допрос заявительницы.

К подобным заявлениям о минировании самолета администрация относится серьезно и принимает адекватные меры предосторожности, информировали в аэропорту.