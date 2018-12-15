В Сети появилось "утерянное" видео с кинопробами "Джона Сноу"

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в культовом телесериале "Игра престолов" снялся в уморительном промо-ролике анимационного приключения "Как приручить дракона 3". Видео позиционируется как утерянные кадры с проб британского актера на роль в фэнтези-сериале.

Ролик представляет собой студийный бекстейдж. Харингтон читает с листа текст, вдруг в кадр врывается любимый многими анимационный дракон Беззубик, поводками напоминающий непослушного кота. Взаимодействие актера и персонажа выстроено по безотказным шаблонам комичных сцен. Дракон всячески мешает Харингтону проявить себя.

Харингтон работал над озвучкой второй части "Как приручить дракона". Его голосом в оригинальном дубляже говорит воин по имени Эрет. В третьей части, которая выйдет на российские экраны 21 февраля, актер исполнил ту же роль. Судя по постеру, в новом фильме Беззубик найдет себе пару.

Помимо "Игры престолов", Харингтон известен ролями в фильмах "Воспоминания о будущем" 2014 года и "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", мировая премьера которого состоялась в сентябре этого года.