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В Сети появилось "утерянное" видео с кинопробами "Джона Сноу"

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    15.12.2018, 00:21
Текст:   Екатерина Сосновская
Фото: youtube.com / Universal Pictures Russia Фото: youtube.com / Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com / Universal Pictures Russia

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в культовом телесериале "Игра престолов" снялся в уморительном промо-ролике анимационного приключения "Как приручить дракона 3". Видео позиционируется как утерянные кадры с проб британского актера на роль в фэнтези-сериале.

Ролик представляет собой студийный бекстейдж. Харингтон читает с листа текст, вдруг в кадр врывается любимый многими анимационный дракон Беззубик, поводками напоминающий непослушного кота. Взаимодействие актера и персонажа выстроено по безотказным шаблонам комичных сцен. Дракон всячески мешает Харингтону проявить себя.

Фото: Depositphotos
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Харингтон работал над озвучкой второй части "Как приручить дракона". Его голосом в оригинальном дубляже говорит воин по имени Эрет. В третьей части, которая выйдет на российские экраны 21 февраля, актер исполнил ту же роль. Судя по постеру, в новом фильме Беззубик найдет себе пару.

Помимо "Игры престолов", Харингтон известен ролями в фильмах "Воспоминания о будущем" 2014 года и "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", мировая премьера которого состоялась в сентябре этого года.

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