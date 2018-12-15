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Вышел откровенный русский трейлер лесбийского триллера о мести

Новости
    15.12.2018, 13:57
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликованы постеры и дублированный трейлер лесбийской драмы о двойном убийстве "Месть Лиззи Борден".

Режиссером кровавой драмы, основанный на знаменитом криминальном нераскрытом преступлении, является постановщик хоррора "Мальчик" Крэйг Уилльям Макнейлл, а за сценарий отвечает Брайс Касс ("Пророк вне закона: Уоррен Джеффс").

Любопытно, что проект несколько раз чуть не погиб в производственном аду (однажды его даже приметил канал HBO, но быстро отказался), но инди-икона Хлоя Севиньи каждый раз умудрялась спасти его, а позже и вовсе выкупила на него права.

Синопсис следующий. 4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором.

Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики, в легенду о насилии и мести, о тайной и запретной страсти.

В главных ролях: Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.

Премьера в РФ намечена на 31 января 2019 года.

Русский трейлер, в котором есть откровенные сцены, можно найти на YouTube.

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