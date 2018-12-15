Вышел откровенный русский трейлер лесбийского триллера о мести

Опубликованы постеры и дублированный трейлер лесбийской драмы о двойном убийстве "Месть Лиззи Борден".
Режиссером кровавой драмы, основанный на знаменитом криминальном нераскрытом преступлении, является постановщик хоррора "Мальчик" Крэйг Уилльям Макнейлл, а за сценарий отвечает Брайс Касс ("Пророк вне закона: Уоррен Джеффс").
Love can be a dangerous place. #LizzieTheMovie is now playing in theaters everywhere. Get tickets now: https://t.co/oWNAN2vfZT pic.twitter.com/5w7AbTPH40— Lizzie (@Lizzie_TheFilm) 28 сентября 2018 г.
Любопытно, что проект несколько раз чуть не погиб в производственном аду (однажды его даже приметил канал HBO, но быстро отказался), но инди-икона Хлоя Севиньи каждый раз умудрялась спасти его, а позже и вовсе выкупила на него права.
Did she or didn’t she? #LizzieTheMovie - now playing in theaters. Get tickets now: https://t.co/oWNAN2MQRr pic.twitter.com/Tpq9ILfIfc— Lizzie (@Lizzie_TheFilm) 26 сентября 2018 г.
Синопсис следующий. 4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором.
Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики, в легенду о насилии и мести, о тайной и запретной страсти.
The truth has finally been revealed. #LizzieTheMovie is now playing everywhere. Get tickets now: https://t.co/oWNAN2MQRr pic.twitter.com/vp66ipjO9m— Lizzie (@Lizzie_TheFilm) 21 сентября 2018 г.
В главных ролях: Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.
Премьера в РФ намечена на 31 января 2019 года.
Русский трейлер, в котором есть откровенные сцены, можно найти на YouTube.
Novos posters de "Lizzie" para a Rússia e a Coreia do Sul (respetivamente).— Kristen Stewart PT (@KristewartPT) 12 декабря 2018 г.
Via: @AdoringKS pic.twitter.com/xc1XAfqOYi