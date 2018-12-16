Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской исторической драме

Френсис Ли, автор фермерской гей-драмы "Божья земля", отмеченной рядом престижных изданий и фестивальными критиками, вновь затронет в своей будущей работе ЛГБТ-тематику, правда, уже с женской стороны, пригласив для своей лесбийской драмы Ammonite значимых актрис современности Кейт Уинслет и Сиршу Ронан. Об этом сообщает Deadline.

Действие развернется в прибрежном городке в 1840-м году в Англии и расскажет о палеонтологе Мэри Эннинг, которая станет няней, а позже и задушевной подругой для богатой столичной британки.

Постепенно дружба перерастает в страстный роман, который они вынуждены скрывать от общества.

К съемкам картины планируют приступить в марте 2019 года.