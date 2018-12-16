Новости

Названа причина смерти актера из "Кривого зеркала" Обида Асомова 16.12.2018
Студия Pixar анонсировала новый проект в жанре городского фэнтези 16.12.2018
Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году 15.12.2018
Фото: Сталлоне опубликовал новый кадр из последнего "Рэмбо" 15.12.2018
Вышел тизер сериала по черновикам Брюса Ли 15.12.2018

Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской исторической драме

Новости
    16.12.2018, 23:51
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Френсис Ли, автор фермерской гей-драмы "Божья земля", отмеченной рядом престижных изданий и фестивальными критиками, вновь затронет в своей будущей работе ЛГБТ-тематику, правда, уже с женской стороны, пригласив для своей лесбийской драмы Ammonite значимых актрис современности Кейт Уинслет и Сиршу Ронан. Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA

Действие развернется в прибрежном городке в 1840-м году в Англии и расскажет о палеонтологе Мэри Эннинг, которая станет няней, а позже и задушевной подругой для богатой столичной британки.

Постепенно дружба перерастает в страстный роман, который они вынуждены скрывать от общества.

К съемкам картины планируют приступить в марте 2019 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер драмы Brexit с лысеющим Бенедиктом Камбербэтчем 15.12.2018
Данила Козловский решил снять масштабный исторический фильм 15.12.2018
Актриса отсудила почти 10 миллионов долларов за домогательства 15.12.2018
Вышел откровенный русский трейлер лесбийского триллера о мести 15.12.2018
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Появились постер и русский трейлер нового "Настоящего детектива" 15.12.2018
У сериала Райана Мерфи "Вражда" появится конкурент 14.12.2018
⧣ драма
Фото: youtube.com/ La Semaine de la Critique
Джоди Фостер снимет ремейк исландского экотриллера 12.12.2018
"Братья Систерс": рефлексия Дикого Запада 29.11.2018
Что смотреть на Фестивале немецкого кино 27.11.2018
⧣ Ирландия
Фото: kinopoisk.ru
Чего ждать от продолжения пятого сезона сериала "Викинги" 28.11.2018
Вышел русский трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул" 28.11.2018
Звезда "Игры престолов" бросила любовника из-за творческих разногласий 23.11.2018