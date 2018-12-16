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Рубрика: Власть

Путин вручил премию лингвисту Людмиле Вербицкой

Текст: Айсель Герейханова

Президент России в субботу вручил премию Людмиле Вербицкой за вклад в укрепление единства Российской нации за 2018 год. Специально для этого Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург приехал в гости к президенту СПбГУ, академику Российской академии образования, лингвисту Людмиле Вербицкой.

"Это особый знак и особая награда, и звучит по особенному - за вклад в укрепления российской нации", - сказал президент, вручая ей значок и диплом лауреата премии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Во время чаепития с главой государства Вербицкая указала на важность того, чем занимается президент.

"Работа такая. Надо работать: в конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату", - пошутил Владимир Путин.

Ранее по состоянию здоровья Людмила Вербицкая не смогла присутствовать на церемонии вручения наград, которая проходила 4 ноября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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