Под Москвой погибли пять человек

В Московской области в одной из котельных найдены тела пятерых мужчин, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Трагедия произошла на территории городского округа Домодедово. Эксперты и криминалисты изучают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Первоначально в ряде СМИ высказывалось предположение, что мужчины погибли от некачественного алкоголя. Но в ГСУ сейчас приоритетной версией называют отравление бытовым газом.

Минувшей ночью температура воздуха в ряде районов Подмосковья опускалась ниже минус 19. Не исключено, что мужчины пытались согреться в котельной. Все версии будут проверены в ходе доследственной проверки. По ее итогам решится, есть ли основания для уголовного дела.