В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей

Из квартиры пенсионера в центре Москвы вынесли несколько швейцарских часов элитных марок.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, 67-летний хозяин коллекции обратился в полицию вчера в 12:40. Он рассказал, что из его квартиры на Большой Дмитровке пропали часы, которые в общей сложности стоили более 8,5 миллиона рублей. Прибывшие полицейские выяснили, что дверь никто не взламывал. Часы могли украсть в период с конца октября по середину декабря.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере". Ведется розыск преступников и дорогих часов.