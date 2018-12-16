В Петербурге иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе на Ленинском проспекте иномарка Ford Explorer сбила женщину и двоих детей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе, за рулем внедорожника, который совершил наезд на семью, была женщина. В результате ДТП пострадала женщина и двое детей - семилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Состояние пострадавших в пресс-службе не уточнили, но пояснили, что в данное время по этому факту проводится проверка всех обстоятельств происшествия.