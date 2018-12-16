В Петербурге женщина и трое детей пострадали при наезде иномарки

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнила состояние матери и детей, пострадавших в результате ДТП на пешеходном переходе в Северной столице.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, по уточненным данным, детей, пострадавших в результате этого инцидента, было трое. Ранее сообщалось, что женщину и двоих детей сбил на регулируемом пешеходном переходе внедорожник Ford Explorer.

В больницу доставлены все четверо. Женщина 1983 года рождения и ее дочь 2014 года рождения находятся сейчас в тяжелом состоянии. Двое других детей - девочка 2008 года рождения и мальчик 2011 года рождения - также госпитализированы, но их состояние не вызывает у медиков серьезных опасений.

Напомним, что за рулем иномарки Ford Explorer, которая сбила семью на регулируемом пешеходном переходе, по предварительным данным находилась женщина.