В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes

Ленинский суд Челябинска отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, сбившую сотрудника полиции на Mercedes. Это решение принято в рамках расследования другого уголовного дела, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

- Суд избрал для девочки меру пресечения по уголовному делу о грабеже, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По признакам преступления о применении опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ), а также по факту сокрытия этого преступления полицией в настоящее время проводится доследственная проверка, которая еще не закончена.

Как уже сообщала "РГ", о дорожном инциденте, в котором 17 ноября пострадал пытавшийся остановить Mercedes сотрудник полка ДПС, стало известно от очевидцев из соцсетей. С их слов, вместе c 15-летней девочкой в иномарке находился ее приятель. Причем, судя по поведению на дороге, оба были неадекватны.

Однако в полиции дело явно пытались замять. И люди не исключают, что ситуацию вмешались влиятельные родственники подростков.

Прокуратура усмотрела в действиях скрывших факт ДТП полицейских признаки злоупотребления и превышения должностных полномочий (часть 1 статьи 285 и часть 1 статьи 286 УК РФ).