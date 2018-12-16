Россиянки завоевали "серебро" чемпионата Европы по гандболу

Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы по гандболу. В финале турнира подопечные Евгения Трефилова уступили хозяйкам турнира француженкам 21:24.

По ходу практически всего матча россиянки были вынуждены догонять соперниц. Наши девушки допускали много ошибок, что вызывало гнев Трефилова. Впрочем, не в последнюю очередь, роль в итоговом результате сыграла и датская бригада арбитров, принимавшая порой весьма странные решения.

Так, в дебюте встречи очень спорное удаление заработала Дарья Самохина, после чего вратарь сборной России Анна Седойкина сумела отразить семиметровый. Но даже играя в меньшинстве, россиянки сумели забросить - отличилась Анна Вяхирева.

Кстати, в преддверии финала было объявлено имя самого ценного игрока турнира, и им стала именно Вяхирева. Перед решающей игрой на ее счету было 36 мячей и 38 передач. Увы, несмотря на то, что свою личную статистику она улучшила, завоевать долгожданное "золото" нашей команде это не помогло.

Первая половина встречи завершилась при минимальном преимуществе француженок - 13:12. Когда игра возобновилась, российские гандболистки смогли выйти вперед, но совсем ненадолго - уже через несколько минут они уступали три очка. В конечном итоге, именно эта разница мячей и сохранилась до конца встречи. Несколько раз наши девушки сокращали отставание до минимума, но хозяйки площадки вновь уходили в отрыв. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Франции.

Чемпионат Европы - единственный крупный международный турнир, который женской сборной России до сих пор не покорялся. В 2006 году наши девушки были близки к "золоту", но тогда также стали вторыми. Отметим, что и француженки на европейских первенствах раньше не побеждали, но теперь этот пробел устранен.