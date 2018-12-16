Рылов выиграл второе "золото" на чемпионате мира

Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Китае.

Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине с результатом 1.47,02, обогнав олимпийского чемпиона американца Райана Мерфи (1.47,34) и поляка Радослава Кавецки (1.48,25).

Напомним, что в финал Рылов вышел только с четвертым временем.

- Утром было тяжело, - объяснил Рылов. - Эмоции, может, закончились. Третий и четвертый день были очень эмоциональными. Но в финале вроде справился.

Евгений также отметил, что мог показать и более быстрые секунды.

- Из-за особенностей потолка в бассейне в самом начале меня прижимало к дорожке. Из-за того, что помотало туда-сюда, я сразу не занял лидирующую позицию, держался вместе со всеми. Лишнюю энергию потратил на выравнивание. Лишние секунды. Результат мог быть лучше.

- Не плавал бы так быстро, если бы не был так требователен к себе, - заключил чемпион мира.