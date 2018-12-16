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16.12.2018,  
16:04
Текст:  Антон Валагин

США назвали цену истребителя шестого поколения

Американский самолет завоевания господства в воздухе следующего поколения называется PCA (Penetrating Counter Air). Через 15 лет он сменит в ВВС США все нынешние истребители, кроме F-35, и будет стоить порядка 300 миллионов долларов за штуку.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Цена нового самолета в три раза выше, чем у F-35, пишет Defence News со ссылкой на доклад комитета Конгресса США по бюджету. В документе описывается будущее американской фронтовой авиации. Нынешний авиапарк: штурмовики А-10, истребители F-15, F-16, и даже F-22 - отправится в отставку. Им на смену придут три самолета: F-35, PCA и легкий штурмовик для выполненния несложных задач.

- PCA будет иметь большую дальность и полезную нагрузку, чем F-22, а также улучшенные возможности скрытности и датчиков. Эти характеристики помогут ему работать в зоне действия средств ПВО, которые Китай, Россия и другие потенциальные противники смогут иметь в будущем, - рассказали в Конгрессе.

В следующем десятилетии правительство США намерено ежегодно тратить на закупки новых самолетов по 15 милиардов долларов. Пика ($23 млрд в год) госзакупки достигнут в 2033 году, когда вместе с F-35 будет поставляться и PCA.

Оценка бюджетного комитета затронула 25 типов авиатехники, которые заменят устаревшие самолеты и вертолеты. 85 процентов расходов приходится на шесть программ: истребители F-35 и PCA, стратегический бомбардировщик B-21, самолет-заправщик KC-46A, военно-транспортный C-130J и не названная пока замена тяжелому транспортнику C-17. 

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