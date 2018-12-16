Суд Техаса отменил систему здравоохранения Обамы

Федеральный суд Техаса признал противоречащей конституции США систему медицинского страхования, узаконенную в 2010 году при президенте-демократе Бараке Обаме. Отсюда и название - Obamacare. Об этом сообщают практически все мировые СМИ.

Этот закон в числе прочего обязывает всех жителей Соединенных Штатов покупать медицинскую страховку. Взамен приобретения страховки посулили субсидии малоимущим гражданам. А тех, кто не приобретет полис, было обещано нещадно штрафовать. Причем в 2012 году, рассматривая возражения против штрафов, Верховный суд признал эти штрафы вполне законными.

Но в 2017 году контролируемый республиканцами конгресс все же добился отмены этого положения закона. И именно на сей факт опирались руководители 20 штатов США, подавая в данном случае в техасский суд иск об отмене Obamacare. Мол, костяк закона о здравоохранении (штрафы) аннулирован, а потому и сам закон утратил всякий смысл. Теперь республиканцы, по логике, должны представить свой вариант реформы здравоохранения.

Президент США Дональд Трамп, который на своих предвыборных выступлениях обещал отменить Obamacare, выразил уверенность в том, что Конгресс США взамен разработает новую, более эффективную систему здравоохранения. А принятый при предыдущем главе администрации закон, по словам его критиков, стал непосильным для бюджета, для жителей и среднего класса, в частности, который был обязан страховать своих сотрудников.

Правда, техасский суд не поставил точку в споре демократов и республиканцев о системе здравоохранения. Прокуроры и губернаторы от демократов уже заявили, что обратятся за справедливостью в Верховный суд.

Так, генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра в Twitter пообещал, что объединение "демократических" штатов оспорит решение техасского суда. А его коллега из Пенсильвании Джош Шапиро и вовсе категорически заявил, что его штат не считает себя обязанным выполнять неправедное решение судьи из Техаса.

Информационные агентства напоминают, что из девяти судей ВС пятеро еще в 2012 году проголосовали за утверждение Obamacare. Так что судебные перипетии вокруг закона Обамы могут затянуться на долгое время.