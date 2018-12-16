В УПЦ сравнили раскольников с персонажами басни Крылова

"То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет", - написал в своем фейсбуке замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, выразив тем самым отношение канонической Украинской православной церкви к новой структуре, созданной на так называемом "объединительном соборе" в Киеве. По мнению официального представителя УПЦ, она "была и есть инородным телом", а "раскольники остались раскольниками", и Церковь их отвергает. Ничего, считает отец Николай, не изменилось, когда из двух раскольничьих течений создали одно.

Чуть позже пост священнослужителя был удален. Однако многие смогли его скопировать. В частности, агентство "Новостной фронт" приводит такую цитату из фейсбука протоиерея Николая Данилевича: "Радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. Церковь явила свое единство. Прискорбно, что единицы ушли в раскол, а также, что этот раскол поддерживает Константинопольский Патриархат".

Пользователям также запомнилось остроумное сравнение происходящего в Киеве с сюжетом басни Крылова: "Квартет": "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь".