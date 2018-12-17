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17 декабря 2018 г.

Закон Республики Адыгея от 10 декабря 2018 года № 199 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 10 декабря 2018 г.
Опубликован 17 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5218737.3 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд), в сумме 4844737.3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5218737.3 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5615310.4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда, в сумме 5212890.1 тысячи рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5984373.0 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда, в сумме 5555505.7 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5615310.4 тысячи рублей и общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5984373.0 тысячи рублей.

Статья 2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет субвенций из бюджета Федерального фонда, межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законодательством, иных источников, предусмотренных федеральным законодательством, в объемах:

1) на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2019 год в сумме 1213675.3 тысячи рублей; общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2020 год в сумме 1356103.5 тысячи рублей; общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2021 год в сумме 1476721.8 тысячи рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Адыгея путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным в Республике Адыгея лицам за пределами Республики Адыгея, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Адыгея лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 1.0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Адыгея.

Статья 7. Порядок финансирования расходов бюджета Фонда

1. Налоговые и неналоговые доходы, фактически полученные на счета по учету средств обязательного медицинского страхования, направляются на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части межтерриториальных расчетов).

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные из Федерального фонда при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов

 

 

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