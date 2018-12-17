Александр Овечкин в восьмой раз получил "Харламов-Трофи"

Издание "Советский Спорт" вручило награды лауреатам новой национальной премии.
Наиболее значимые персоны уходящего года были выбраны на основе мнения профессионального экспертного сообщества, а также оценки читателей. Всего учреждено семь номинаций. Триумфаторов наградили в торжественной обстановке.
Эта премия стала продолжением приза "Советского Спорта" "Харламов-Трофи", вручаемого лучшему отечественному хоккеисту сезона. Уже в восьмой раз награду получил форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.
В других номинациях были определены следующие победители:
Открытие года - Анастасия Брызгалова (керлинг);
Возвращение года - Алексей Алипов (стендовая стрельба);
Событие года - Чемпионат мира по футболу;
Спортсмен года - Антон Чупков (плавание);
Спортсменка года - Диана Аверина (художественная гимнастика);
Команда года - Олимпийская хоккейная сборная;
Тренер года - Станислав Черчесов (футбол).