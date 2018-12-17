Алла Пугачева возвращается на сцену после почти 10-летнего перерыва

Примадонна отечественной эстрады, советская, российская певица и актриса Алла Борисовна Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт - на сцене Кремлевского дворца, главного зала страны.

Информация об этом появилась на сайте площадки. Где, в частности, уточнено, что программа носит название "Алла Пугачёва. P.S.".

Алла Пугачева, которой 15 апреля исполняется семьдесят лет, объявила о прекращении гастрольной деятельности в 2010 году и с тех пор - за без малого десять лет - не дала ни одного сольного концерта.

Отметим, что предстоящее шоу Примадонна анонсировала и в своем Instagram, разместив афишу мероприятия и подписав фото "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер".

"Все будет супер!!! Талант вечен", - уверены подписчики певицы.