Новости

В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
Украинские артисты Дорн и Лобода поиздевались над плачущим ребенком 16:20
Джеффри Раша обвинили в домогательствах посредством голых танцев 15:59
Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, подали на него в суд 15:14
СМИ: Харви Вайнштейн похвастался сексом с Дженнифер Лоуренс 14:53

Алла Пугачева возвращается на сцену после почти 10-летнего перерыва

Новости
    17.12.2018, 16:55
Текст:   Олег Усков

Примадонна отечественной эстрады, советская, российская певица и актриса Алла Борисовна Пугачева проведет 17 апреля юбилейный концерт - на сцене Кремлевского дворца, главного зала страны.

Информация об этом появилась на сайте площадки. Где, в частности, уточнено, что программа носит название "Алла Пугачёва. P.S.".

Алла Пугачева, которой 15 апреля исполняется семьдесят лет, объявила о прекращении гастрольной деятельности в 2010 году и с тех пор - за без малого десять лет - не дала ни одного сольного концерта.

Отметим, что предстоящее шоу Примадонна анонсировала и в своем Instagram, разместив афишу мероприятия и подписав фото "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер".

"Все будет супер!!! Талант вечен", - уверены подписчики певицы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сергея Шнурова предложили отправить на "Евровидение" 13:40
Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги 12:55
Видео: невеста Бондарчука Паулина Андреева заявила, что ушла из кино 11:35
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года 01:11
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти актера из "Кривого зеркала" Обида Асомова 16.12.2018
Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году 15.12.2018
Данила Козловский решил снять масштабный исторический фильм 15.12.2018
⧣ музыка
Фото: Reuters/ Dylan Martinez
В Лондоне ограбили Пола Маккартни 14.12.2018
СМИ: Недавно женившийся Шнуров подарил Бузовой букет роз 14.12.2018
Гитарист Виктор Зинчук рассказал о своем состоянии после аварии 14.12.2018
⧣ Алла Пугачева
Фото: instagram.com/ ozzyosbourne
Фото: Оззи Осборн стал похож на Аллу Пугачеву 03.12.2018
Директор заболевшей Аллы Пугачевой отказалась назвать ее диагноз 08.11.2018
Алла Пугачева призналась, что больна 08.11.2018