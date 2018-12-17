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17.12.2018,  
23:33
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Буксируемая "Коалиция": первые фото новейшей гаубицы появились в Сети

Российские оружейники работают над мощной пушкой-гаубицей Д-400. Данная артустановка является буксируемой версией новейшей самоходки 2С35 "Коалиция - СВ". Фотографии этого орудия появились на канале Алексея Хлопотова Gur Khan attacks! в "Яндекс.Дзен".

Как поясняет автор, исследования проводятся в Екатеринбурге. По его мнению, качающаяся часть, по всей видимости, перекочевала на лафет гаубицы Д-20 непосредственно с самоходки.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Так что перед нами, вероятно, так называемая "полигонная установка", и не исключено, что окончательный вариант будет во многом другим.

Автор канала скептически относится к необходимости создания новых тяжелых буксируемых орудий, отдавая предпочтение легким и, соответственно, более мобильным системам.

Буксируемые орудия различных типов, состоящие на вооружении правительственных войск Сирии, хорошо показали себя в сражениях с террористами. Они также активно применялись в ходе боев в Афганистане, Ираке и Йемене. И, несмотря на значительное развитие САУ, от таких пушек и гаубиц отказываться никто не собирается.

Напомним, что 152-миллиметровая САУ "Коалиция-СВ" способна посылать снаряды на расстояние до 70 километров. Самоходная установка может выпускать более 11 осколочно-фугасных и управляемых снарядов в минуту. У "Коалиции" имеется автоматизированная система выбора цели. Боекомплект составляет до 70 выстрелов.

ТЕКСТ. Фото: АВТОР
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