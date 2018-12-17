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17.12.2018 19:40
Рубрика: Экономика

Госгарантии защитят лучше

Долевое строительство постепенно переходит под контроль государства
Текст: Алина Егорова

18 декабря депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в закон 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...". В дальнейшем будут рассмотрены законодательные инициативы, касающиеся передачи активов и ответственности страховых компаний, обеспечивающих гарантии застройщиков перед дольщиками, в Дом.РФ - в Фонд защиты прав дольщиков.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что необходим переходный период в течение года, когда страховые компании смогут передать в фонд свою экспертизу, методологию и технологии работы на рынке долевого строительства.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отмечает, что планируется передать все резервы и премии по данному виду страхования. "Речь идет не только о страховщиках, которые непосредственно работают сейчас с девелоперами, то есть об СК "Респект" и Обществе взаимного страхования. Денежные средства должны будут передать и компании, которые в настоящий момент не числятся в списке компаний, имеющих право заниматься этим видом деятельности, но у которых есть действующие договоры страхования, по которым срок ответственности еще не прошел", - пояснил Николай Николаев.

Генеральный директор страховой компании "Респект" Александр Артамонов поддерживает предложение Банка России о передаче страховых портфелей в Фонд защиты прав дольщиков и разделяет позицию зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина смысл которого - в том, что система госгарантий более прогрессивна.

Александр Артамонов также отметил, что сегодняшняя законодательная коллизия требует от страховщиков выплат по 214-ФЗ, даже если страховой случай наступил в результате предумышленных действий - мошенничества или рейдерства. При этом гражданское законодательство и закон о страховом деле прямо запрещают осуществлять такие выплаты. Поэтому, по его мнению, защитить интересы граждан, в том числе столкнувшихся с последствиями данной правовой коллизии, может только государственная структура в виде компенсационного фонда.

За четыре года работы на рынке страхования гражданской ответственности застройщиков СК "Респект" не допустила к деньгам дольщиков более 12% объектов застройщиков (около 1000 строительных проектов), которых сочла недобросовестными. Это позволило предотвратить обман 200 тысяч дольщиков, потери которых могли составить не менее 400 млрд рублей, отмечается в сообщении страховой компании. СК "Респект" заключила договоры с более чем с 3 тысячами застройщиков.

Экономика
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