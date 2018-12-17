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Рубрика: Легковые авто

Hyundai представила технологию доступа к авто по отпечатку пальца

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Hyundai Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai

Компания Hyundai продемонстрировала в Китае обновленную версию кроссовера Santa Fe четвертого поколения, в котором реализована функция доступа в салон и запуска двигателя при помощи отпечатка пальца.

Как уточняют корейские СМИ, датчик считывания отпечатков пальцев смонтирован на дверной ручке водительской двери. После прикосновения к сенсору система осуществляет быструю проверку отдает команду электроники на открывание двери. Еще один аналогичный датчик интегрирован в кнопку включения зажигания.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Помимо функции разблокирования дверей и запуска двигателя система будет "привязывать" к отпечаткам пальцев выбранные положения кресел и настройки зеркал. В перспективе к этим запоминаемым параметрам добавятся настройки руля и климатической системы. Причем, как и в современных смартфонах, электроника сможет помнить данные сразу нескольких пользователей и, соответственно, задавать бортовой электронике выбранные ими параметры автомобиля.   

Пока такая система реализована лишь на Santa Fe в исполнении для китайского рынка. Такой автомобиль на 16 см длиннее версий, реализуемых в Европе и имеет увеличенную колесную базу. В перспективе система доступа к автомобилю по отпечатку пальца появится и на других автомобилях корейской марки.

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#Hyundai