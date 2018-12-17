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17.12.2018 / 12:40
Среда обитания
Текст: Екатерина Бухтиярова
Карл Маркс в Русском музее, Фрида Кало в Манеже и Москва Казакова: зимние выставки двух столиц
АлисаПорет, "Прогулка Карла Маркса и Генриха Гейне". Фото: Русский музей
АлисаПорет, "Прогулка Карла Маркса и Генриха Гейне". Фото: Русский музей

Центральный выставочный зал "Манеж". "Viva la vida. Фрида Кало и Диего Ривера"

Более 90 работ самой знаменитой творческой пары Мексики XX века - Фриды Кало и Диего Риверы - привозят в Москву Культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже (Санкт-Петербург).
В основе экспозиции - живопись, рисунки, литографии из Музея Долорес Ольмедо (Мехико) и работы из частных собраний Европы и Латинской Америки, в том числе, из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы. Художественные произведения дополнены большим количеством документальных архивов - фотографий и фильмов о жизни Фриды Кало и Диего Риверы.
В основе экспозиции - перекличка двух талантливых людей, великих современников, волей случая составивших семейный союз. На выставке соседствуют сюрреалистичные, глубоко интимные работы Фриды Кало, надрывающие сердце зрителя - и монументальный соцарт Диего Риверы, коммуниста и друга СССР. Несмотря на разную художественную манеру, оба художника черпали вдохновение в фольклоре своей родины, и это объединяет их творчество, так же, как и их мучительная любовь-соперничество.
Посетить выставку стоит еще и потому, что на ней будут представлены самые известные и значимые работы художников, такие, как "Сломанная колонна" и "Автопортрет с обезьянкой" Фриды Кало, "Славная победа" Диего Риверы.

Адрес: Москва, Манежная пл., д.1. 20 декабря 2018 - 22 февраля 2019

Государственный Эрмитаж. Пьеро делла Франческа

Отец Пьеро (Пьетро) ди Бенедетто деи Франчески умер до его рождения, поэтому художник вошел в историю под именем матери - Пьеро делла Франческа. Работы этого выдающегося мастера раннего Возрождения приехали на выставку в Эрмитаж из музейных собраний Италии, Испании, Португалии и Великобритании. К слову, в российских музеях нет ни одной работы Пьеро делла Франческа, а в городах, где хранится большинство главных его произведений - Урбино, Ареццо, Борго Сан Сельпокро - наши туристы бывают не так часто. Так что, открывшаяся выставка обязательна к посещению.
Мир на картинах Пьеро делла Франческа статичен и лишен эмоций, будь то библейская сцена или семейный портрет: таковы каноны Ренессанса. При этом манера художника остается узнаваемой даже в этих строгих рамках. Работы мастера отличают математическая выверенность композиции, изысканная цветовая гамма и новаторская для своего времени материальность деталей. На выставке представлены, в том числе, такие шедевры, как "Мадонна Сенигалия" и три створки алтаря из монастыря святого Августина в Борго Сан Сельпокро - "Святой Августин", "Архангел Михаил" и "Святой Николай Толентинский". И да, эти четыре работы приехали из четырех разных музеев. Пора покупать билеты в Санкт-Петербург!

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Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2. 7 декабря 2018 - 10 марта 2019

Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева. Матвей Казаков и допожарная Москва

В большом московском пожаре в сентябре 1812 года сгорело три четверти деревянных строений, из которых тогда, в основном, состояла городская застройка. Город возродился из пепла, но стал другим. Другими стали и допожарные каменные строения, которые сильно пострадали от огня и были восстановлены без оглядки на первоначальный архитектурный замысел.
Как же она выглядела, не тронутая огнем Москва? В конце XVIII ее главным архитектором стал Матвей Казаков. Под его руководством город стремительно застраивался дворцами в палладианском стиле: именно таланту Казакова мы обязаны зданиями Московского университета на Моховой, Сената в Кремле, Петровского путевого дворца, Голицынской и Павловской больниц.
В честь 280-летия со дня рождения Казакова Музей архитектуры имени Щусева открыл выставку, посвященную его обширному наследию. В экспозицию вошли рисунки, архитектурная графика, акварели и гравюры, а также большое количество архивных документов, многие из которых выставляются впервые. Несколько значимых зданий архитектора представлены в виде объемных моделей.
Особо ценные экспонаты - знаменитые "Альбомы Казакова" с чертежами общественных и частных зданий. Это, без преувеличения, энциклопедия архитектуры Москвы рубежа XVIII-XIX веков. Перелистывая их, можно представить, например, поспешные сборы семьи Ростовых, их бегство из любимого московского дома и - через небольшое время - возвращение в совсем другую Москву. Москва из "Альбомов Казакова", Москва Ростовых ушла навсегда. А Матвей Казаков, кстати, в 1812 году в Москву не вернулся - он умер через два месяца после пожара, не пережив гибели своих творений.

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Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, 5/25. 5 декабря 2018 - 10 марта 2019

Музей русской иконы. Сокровище вечное

Музей русской иконы - это частный музей, его основал бизнесмен и меценат Михаил Абрамов. Выставка старообрядческой иконы "Сокровище вечное" знакомит нас с частной же коллекцией, которую собирала серпуховская купчиха первой гильдии Анна Мараева в XIX - начале XX века. Эта трогательная - через столетия - перекличка двух деловых людей, у которых нашлись и время, и вкус, чтобы собрать коллекцию икон, заслуживает внимания и уважения сама по себе. Но коллекция Анны Мараевой действительно не имеет аналогов. На выставке представлены старообрядческие иконы с XIV по начало XX века из разных регионов России, богослужебные книги, кресты, складни и другие предметы обихода того периода. Среди шедевров - византийское "Распятие" XIV века и "Омовение ног" XVI века.
У старообрядческой иконописи свой особый стиль, свои сюжеты и своя иконография. Разобраться в этих особенностях помогут организованные на выставке организованы. Кстати, вход в музей, в том числе, в сопровождении экскурсовода - бесплатный.

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Адрес: Москва, Гончарная ул., д. 3, стр. 1. 1 декабря 2018 - 1 марта 2019

Русский музей, корпус Бенуа. Карл Маркс навсегда?

Автор "Капитала", соавтор "Манифеста коммунистической партии", философ, экономист и - отчасти - виновник социальных потрясений в России начала XX века, Карл Маркс родился ровно 200 лет назад. В честь его юбилея Русский музей собрал более ста произведений изобразительного и прикладного искусства, посвященных этой выдающейся исторической фигуре.
Карл Маркс никогда не был в России, и никто из художников, чьи произведения представлены на выставке, не видел его в реальной жизни. Но так сложилось, что образ немецкого философа бесконечно тиражировался в России в течение последних ста лет. Сначала - как вдохновляющий символ надежд мирового пролетариата и творческой интеллигенции, как, например, в работах Анны Голубкиной и - неожиданно - Николая Фешина. Потом - как пропагандистская икона, в диапазоне от монументов до значков и открыток. Потом пришли нонконформисты и вчерашний кумир миллионов стал объектом насмешек. Теперь современные художники пытаются очистить образ Карла Маркса от накопившихся за сто лет смысловых наслоений и понять, кем же был этот человек в реальности, заслуживает ли он проклятия или уважения? Во всяком случае, объективной оценки эта историческая фигура достойна однозначно.

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Адрес: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4. До 19 января 2019

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